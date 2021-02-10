OnePlus Nord CE 2 Lite 5G будет бюджеткой для сочувствующих бренду

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Смартфон с громоздким именем и для тех, у кого «на руках» немного средств

OnePlus взяла курс на расширение модельного ряда и усиление позиций в среднебюджетном сегменте. Так, в скором времени нас ждет премьера OnePlus Nord 2T и Nord CE 2. Но это не единственные новинки компании. К выходу готовится OnePlus Nord CE 2 Lite 5G и благодаря сетевому информатору OnLeaks мы уже знаем, какими характеристиками наделят смартфон.

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G предложит 6,59-дюймовый IPS-дисплей разрешением FullHD+, аккумуляторную батарею емкостью 5000 мАч с быстрой 33-ваттной зарядкой и фронтальную камеру на 16-мегапикселей. На тыльной стороне предложат набор из трех датчиков, где главенствующую роль отведут сенсору на 64-мегапикселя. Ассистировать ему станут два модуля по 2-мегапикселя каждый.

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Аппаратной основой OnePlus Nord CE 2 Lite 5G послужит чипсет Snapdragon 695, который быстро набирает популярность. Предложат 6/8 Гб оперативной памяти и флеш-накопитель на 128/256 Гб. О сроках выхода смартфона ничего сказано не было, но обещано, что уже скоро компания может объявить о нем. Ожидается, что 11 февраля представят OnePlus Nord CE 2 и вместе с ним может дебютировать Lite-версия.

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Источник: smartprix