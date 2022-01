OnePlus регистрирует торговые марки Two Plus, Six Plus и Eight Plus

1947

Портфель продуктов OnePlus увеличится

Несколько месяцев назад Oppo и OnePlus объявили о слиянии. По факту OnePlus теперь официально суббренд Oppo. Изначально слияние подразумевало объединение разработчиков софта в одну команду. Теперь нет сомнений, что хардверные решения также будут создаваться единой группой людей.

Слияние приведет к расширению модельного ряда OnePlus, где должно появиться больше устройств среднего уровня, а на смену самобытной оболочки придет унифицированная прошивка, которая многое возьмет от ColorOS и может сменить нейминг на H2OOS. Отражением новой стратегии развития бренда стал отказ от выпуска OnePlus 9T и ранний релиз OnePlus 10 Pro.

Все складывается так, что базовый флагман OnePlus 10 в этом году так и не дебютирует, а компания может вывести на рынок OnePlus 10 Ultra, который возьмет на себя титул уберфлагмана. К числу трансформаций можно причислить и появление новых марок, где название привязано к числам: Two Plus, Six Plus и Eight Plus. По каким-то ей ведомым причинам компания проигнорировала нечетные числа, а ставка сделана только на четные.

Нет ясности, для каких линеек продуктов компания зарегистрировала новые имена TwoPlus, SixPlus и EightPlus. Будут ли это смартфоны или какие-то иные умные гаджеты, сведений нет.

Источник: twitter