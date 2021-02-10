OnePlus Nord LE: эксклюзив только для одного

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Выдели себя из толп ы, получи OnePlus Nord LE, который будет единственным в своем роде

Мы уже привыкли, что смартфоны выпускают многомиллионными тиражами. Но это правило не распространяется на OnePlus Nord LE. Если вы подумали, что это новинка, которая выйдет ограниченным тиражом, то вы отчасти ошибаетесь. Это тот же OnePlus Nord, представленный в прошлом году и в массовое производство он не поступит.





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Аббревиатура LE означает «только одно издание» и OnePlus Nord LE выйдет в единственном экземпляре. Да, вы не ослышались, компания выпустит только один экземпляр этой модели. А весь сыр-бор затеян только ради привлечения подписчиков на страницу компании в Instargam и хайпа. Чем же этот аппарат будет примечателен? Пошли излюбленным и избитым путем — предложить оригинальную расцветку.









OnePlus Nord LE удостоится гладкой тыльной крышке с градиентом, где зеленый цвет постепенно переходит в оранжевый. Напомним, что OnePlus Nord обладает глянцевой «спинкой» в черном или синем цветах.





Заполучить «эксклюзивный» аппарат сможет только один и его намерены выбрать среди тех, кто примет участие в розыгрыше. Обязательных условий всего два:

подписаться на страницу oneplus.nord в Instagram;

сделать снимок смартфона OnePlus, которым вы владеете. Его нужно разместить на своей странице в Instagram и написать, почему горите желанием заполучить OnePlus Nord. В заголовке обязательно использование #SwitchToNord

Хотите принять участие в розыгрыше? Тогда вам сюда.

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Источник: oneplus