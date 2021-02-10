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У OnePlus 9 Pro есть проблемы с теплоотведением

Смартфоны OnePlus не идеальны. Несмотря на то, что компания декларирует, что высокое качество продукции у нее в приоритетах, практически каждое ее устройство оказывается с изъяном. Чаще всего мы слышали жалобы пользователей на дисплеи. OnePlus 9 Pro, к сожалению, также оказался проблемным устройством.

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Ряд пользователей начали жаловаться на то, что OnePlus 9 Pro склонен к перегреву. Соответствующие жалобы появились на форумах компании и в Twitter. Ряд пользователей заметили одну закономерность — смартфон перегревается при работе с камерой. Так, один из обладателей OnePlus 9 Pro заявил о том, что попытался записать ролик в формате 4К со скоростью 60 кадров в секунду, но из-за перегрева смартфона на выходе он получил ролик продолжительностью одна минута. Не смог сделать фоточки и другой пользователь из-за перегрева смартфона под прямыми солнечными лучами.

OnePlus 9 Pro предупреждает о перегреве и автоматически блокирует приложение камеры. Проблемы с теплоотведением приводят к преждевременному разряду смартфона. Неясно, что спровоцировало изъян и насколько он распространен. Возможно, проблему можно решить программно, если имеет место сбой в работе программного обеспечения. На данный момент OnePlus хранит молчание и никак не комментирует проблемы с теплоотведением.

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Источник: androidauthority