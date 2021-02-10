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OnePlus Nord N30 SE – новый смартфон получил сертификацию в ОАЭ… А новый ли?

01.11.2023 151 0

РЕБРЕНДИНГ ОТ ONEPLUS

OnePlus продолжает практику ребрендинга своих бюджетных смартфонов под разными названиями для разных рынков.

 

OnePlus Nord N30 SE – новый смартфон получил сертификацию в ОАЭ… А новый ли? – фото 1

 

Новая модель Nord N30 SE является переименованной версией известного бюджетного Nord. Об этом свидетельствует идентичный модельный номер CPH2605, под которым выпускались ранее Nord N30 и Nord CE 3 Lite.

 

Мотивы такого ребрендинга непонятны – однако, хочется спросить у компании – неужели вас покусали Xiaomi? То Realme балуется с таким, то OnePlus Nord становятся просто ребрендингом другого смартфона. Разобраться в таком зоопарке смартфонов становится все труднее.

 

OnePlus Nord N30 SE – новый смартфон получил сертификацию в ОАЭ… А новый ли? – фото 2

 

Ожидается, что Nord N30 SE получит 6,7-дюймовый экран, процессор Snapdragon 695, 8 ГБ ОЗУ, тройную камеру и батарею 5000 мАч. Надеемся, смартфон выйдет из Android 14, а не устаревшим «Андроидом» 13.

 

Пока что Nord N30 SE сертифицирован в ОАЭ. Появится ли он на других рынках – пока неизвестно. А как вы относитесь к таким практикам переименования для разных рынков? Напишите в комментарии

 

Источник - gizmochina

Автор: Андрій Ш. Дата публикации: 01.11.2023
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OnePlus Nord N30 SE – новый смартфон получил сертификацию в ОАЭ… А новый ли?