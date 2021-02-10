OnePlus Nord N30 SE – новый смартфон получил сертификацию в ОАЭ… А новый ли?

151

РЕБРЕНДИНГ ОТ ONEPLUS

OnePlus продолжает практику ребрендинга своих бюджетных смартфонов под разными названиями для разных рынков.

Новая модель Nord N30 SE является переименованной версией известного бюджетного Nord. Об этом свидетельствует идентичный модельный номер CPH2605, под которым выпускались ранее Nord N30 и Nord CE 3 Lite.

Мотивы такого ребрендинга непонятны – однако, хочется спросить у компании – неужели вас покусали Xiaomi? То Realme балуется с таким, то OnePlus Nord становятся просто ребрендингом другого смартфона. Разобраться в таком зоопарке смартфонов становится все труднее.

Ожидается, что Nord N30 SE получит 6,7-дюймовый экран, процессор Snapdragon 695, 8 ГБ ОЗУ, тройную камеру и батарею 5000 мАч. Надеемся, смартфон выйдет из Android 14, а не устаревшим «Андроидом» 13.

Пока что Nord N30 SE сертифицирован в ОАЭ. Появится ли он на других рынках – пока неизвестно. А как вы относитесь к таким практикам переименования для разных рынков? Напишите в комментарии

Источник - gizmochina