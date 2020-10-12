OnePlus Nord сменит одеяние

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OnePlus Nord должен получить корпус из песчаника

Всего два дня осталось до презентации OnePlus 8T. Одновременно с флагманом компания намерена представить еще пять каких-то новинок, одной из которых точно будет гарнитура OnePlus Buds Z. Есть вероятность, что 14 октября также устроят релиз для еще одной версии OnePlus Nord, которая ориентирована на фанатов компании, которые помнят и ностальгируют по OnePlus 2.

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Смартфон будут именовать Nord Special Edition и главной его фишкой станет тыльная крышка с отделкой из камня. На своей странице в Instagram компания опубликовала пост, в котором сообщила о своем желании представить 14 октября продукт, на создание которого ее вдохновил камень. Она считает, что «частицы любого камня могут быть красивыми» и обещает все прояснить в будущую среду.

В свое время компания облачила OnePlus 2 в черную тыльную крышку из шероховатого пластика, которая вызывала ассоциацию с наждачкой или песчаником. Возможно, что подобное одеяние теперь получит и OnePlus Nord.

Напомним, что все же главным действующим лицом предстоящей презентации станет флагман OnePlus 8T, который будет базироваться на Snapdragon 865 и получит один из лучших в отрасли OLED-дисплеев с частотой обновления 120 Гц. К числу фишек новинки можно причислить быструю 65-ваттную зарядку и четырехкомпонентную тыльную камеру 48 Мп + 16 Мп + 5 Мп + 2 Мп.

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Источник: androidcentral