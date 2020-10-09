Компания могла определиться с датой анонса OnePlus Nord N10 и Nord N100

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OnePlus Nord N10 и Nord N100 обещают показать 26 октября

Во времена кризиса и жесткой конкуренции создавать оптимальные флагманы стало все труднее. Вот и решила OnePlus попробовать свои силы в среднем и более массовом сегменте. Первым в череде максимально рациональных устройств стал OnePlus Nord, а вскоре к нему присоединятся OnePlus Nord N10 и Nord N100.

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Последние сведения указывают на то, что новинки дебютируют 26 октября. А озвучил их достаточно авторитетный инсайдер @OnLeaks. По предварительной информации, OnePlus Nord N10 получит чип Snapdragon 690, а OnePlus Nord N100 предложит доступный процессор Snapdragon 460.

Слухи указывают на то, что первый из названых дебютантов предложит 6,49-дюймовый дисплей разрешением FullHD+ и частотой обновления 90 Гц, 6 Гб оперативки и флеш-накопитель на 128 Гб. OnePlus Nord N10 будет первым устройством компании с 64 Мп датчиком в основной камере.

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В случае с OnePlus Nord N100 производитель мог остановить свой выбор на экране диагональю 6,52 дюйма разрешением HD+, аккумуляторе емкостью 6000 мАч и на тыльной стороне в качестве главного будет выступать модуль на 13-мегапикселей.

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Источник: gizmochina