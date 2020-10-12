Вышла стабильная OxygenOS 11 для OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro

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Последняя версия прошивки от OnePlus на базе Android 11 начала отправляться на OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro.

Совсем скоро, а именно 14 октября, компания OnePlus должна представить свой новый флагман OnePlus 8T. Одной из главных фишек смартфона должна стать новая версия собственного графического интерфейса компании OxygenOS 11 на базе Android 11

Мы уже знаем все фишки новой итерации одной из самых обожаемых в Сети прошивки. Чтобы дать полное понимание о том, что нас ждет в отношении ПО на свежем OnePlus 8T, компания решила начать отправку OxygenOS 11 на существующие смартфоны, а именно OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro. Причем пользователи этих устройств получат OxygenOS уже в стабильном варианте.

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По словам, во время бета-тестирования была улучшена общая стабильность, были решены все основные баги. Обновление немного изменит внешний вид пользовательского интерфейса, добавит несколько оптимизаций. Например, в новой версии ждет обновленное приложение погоды, которое теперь поддерживает динамическое переключение между восходом и закатом. Также была оптимизирована стабильность некоторых сторонних приложений.

Важным обновлением станет добавление долгожданного Always-On-Display с оригинальным внешним видом и выбором из нескольких циферблатов. Улучшилась работа Темной темы: теперь она включается быстрее, а также появилась клавиша быстрого доступа для большего удобства.

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Также улучшился Zen Mode – специальный режим, позволяющий вам ненадолго отключиться от смартфона. В нем появилось пять новых тем, среди которых океан, космос и луг. А самым интересным нововведением стала функция Группового использования этого режима, чтобы отвлечься на разговоры по душам без постоянной проверки смарфтона.

Это и многое другое можно будет найти в свежей версии OxygenOS 11.

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Источник: Techradar



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