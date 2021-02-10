OnePlus Open – первый складной смартфон компании – наступает на пятки Samsung

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ЛЕГКАЯ И СТИЛЬНАЯ НОВИНКА

Компания OnePlus анонсировала свой первый складной смартфон под названием Open. Главными фишками новинки являются два ярких дисплея, легкий дизайн и мощная начинка.

Внешний дисплей диагональю 6,31" имеет частоту обновления 120 Гц и рекордную для сложных смартфонов яркость 2800 нит. Внутренний дисплей 7,82" также получил аналогичное значение максимальной яркости – до 2800 нит.

OnePlus Open оснащен флагманским чипсетом Snapdragon 8 Gen 2, 16 ГБ ОЗУ, 512 ГБ памяти и тройной камерой: 48 Мп основная, 48 Мп широкоугольная, 64 Мп телефото с 3x оптическим зумом. О камерах нам рассказывали многое, однако маркетинга на этих словах было больше, чем конкретики. Итак, дождитесь полноценного обзора, чтобы узнать о них больше. Однако чисто физически они лучше всего среди сложных смартфонов.

По словам OnePlus, вес сложного Open составляет всего 239 граммов. Есть и другие фирменные фишки, такие как слайдер переключения режимов звука и быстрая зарядка (с нуля до сотни за 42 минуты). Цена в северной Америке – 1700$.

Итак, OnePlus Open сочетает стильный вид, яркие дисплеи, мощность и компактность. Интересно, удастся ли новичку на рынке сложных смартфонов составить конкуренцию лидерам сегмента сложных смартфонов.

Источник - OnePlus (youtube)