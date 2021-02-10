OnePlus Pad Go засветился в сети – линейка планшетов от BBK разрастается

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кажется, бренд имеет успех

Похоже, компания OnePlus планирует расширить свою линейку планшетов. Новый продукт, который называется "OnePlus Pad Go", может вскоре появиться на рынке.

В базе сертификации "Бюро стандартов Индии" появились записи о планшетах с кодовыми названиями OPD2304 и OPD2305. Они относятся к категории "планшеты" и зарегистрированы недавно, 16 августа 2023 года.

Кроме того, модель OPD2304 фигурирует в посте на форуме OnePlus вместе с названием OnePlus Pad Go. Это может указывать на то, что OnePlus готовит бюджетную модель планшета под названием Pad Go с диагональю экрана около 10 дюймов.

Ожидается, что Pad Go появится в двух вариантах – с поддержкой Wi-Fi и с мобильным интернетом, в отличие от старшей модели, поддерживающей только Wi-Fi.

Несмотря на то, что Android-планшеты все еще не так широко представлены на рынке и имеют слабый софт по сравнению с iPad от Apple, последние месяцы компании активизировались в этом направлении. Кажется, что каждая компания из Китая в этом году выпустила свой вариант планшета, даже Google.

Пока OnePlus официально не подтверждала информацию о Pad Go, но это в любом случае хороший знак, что рынок Android планшетов развивается и «первосортные» бренды наконец-то будут создавать конкуренцию купертиновцам. Не могли же они решить выпустить более доступную версию, если бы старшая провалилась, верно?

Источник: teg6