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OnePlus вернулся в Европу после временного запрета из-за судебных проволочек

29.01.2024 49 0

С возвращением

OnePlus недавно снова появился на полках европейских магазинов после того, как его смартфоны временно запретили из-за драки с Nokia по поводу нарушения патентов.

OnePlus вернулся в Европу после временного запрета из-за судебных проволочек – фото 1

Ранее суд остановил продажи смартфонов OnePlus в некоторых европейских странах из-за жалоб Nokia на нарушение ее 5G патентов.

OnePlus принялся чинить ситуацию, усовершенствовав процессы разработки и наняв юристов. Компания надеется вернуть доверие европейцам благодаря качеству и соответствию патентам.

OnePlus вернулся в Европу после временного запрета из-за судебных проволочек – фото 2

Итак, OnePlus вернулся в игру на европейском рынке после вынужденного перерыва. Может быть, в честь возвращения нам сделают более приятные цены? Хотя, я что-то мечтал. 949 евро за OnePlus 12, к сожалению, говорят об обратном.

Источник - android authority

Автор: Andrii Shypta Дата публикации: 29.01.2024
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OnePlus вернулся в Европу после временного запрета из-за судебных проволочек