OnePlus вернулся в Европу после временного запрета из-за судебных проволочек
29.01.2024 49 0
С возвращением
OnePlus недавно снова появился на полках европейских магазинов после того, как его смартфоны временно запретили из-за драки с Nokia по поводу нарушения патентов.
Ранее суд остановил продажи смартфонов OnePlus в некоторых европейских странах из-за жалоб Nokia на нарушение ее 5G патентов.
OnePlus принялся чинить ситуацию, усовершенствовав процессы разработки и наняв юристов. Компания надеется вернуть доверие европейцам благодаря качеству и соответствию патентам.
Итак, OnePlus вернулся в игру на европейском рынке после вынужденного перерыва. Может быть, в честь возвращения нам сделают более приятные цены? Хотя, я что-то мечтал. 949 евро за OnePlus 12, к сожалению, говорят об обратном.
Источник - android authority
Дата публикации: 29.01.2024
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