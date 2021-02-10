Выход OnePlus 10 Pro изначально в Китае не лишен логики и смысла

886

Аналитики считают, что такое решение OnePlus продуманное и поможет усилить позиции компании на рынке Китая, а также лучше подготовиться к глобальному запуску

Решение OnePlus представить флагман OnePlus 10 Pro изначально в Китае может показаться странным, но эксперты и аналитики уверяют, что в этом есть смысл с точки зрения конкуренции. После слияния с Oppo компании нужно как-то выделиться и не потерять самоидентичность, иначе она рискует обесцениться и растерять поклонников.

В числе причин того, почему компания спешит с выпуском OnePlus 10 Pro и, прежде всего, в Китае называют «гонку за то, чтобы в числе первых попасть на прилавки магазинов с флагманом на базе чипсета Snapdragon 8 Gen 1» и не упустить конкурентное преимущество. Нельзя забывать и того, 1 февраля будет праздноваться Китайский Новый год, который сопровождается солидными продажами и проведением распродаж. Это хорошее время, чтобы увеличить продажи и долю своих устройств на рынке Поднебесной. Отныне рынок Китая становится приоритетным для OnePlus, и линейка флагманов компании займет нишу между сериями Oppo Reno и Oppo Find.

Бывший глава ресурса XDA Developers Мишаал Рахман заявил, что Китай для OnePlus — это не только штаб-квартира, но и место исследований, разработок, производства, нахождения разработчиков и инженеров.

«Маркетологам также требуется время, чтобы подготовить новый набор результатов, ориентированных на разные рынки. Требуется время для интеграции программного обеспечения и сертификационного тестирования, чтобы устройство могло поставляться с Google Mobile Services по всему миру, получить сертификаты у соответствующих телекоммуникационных органов в каждой стране. Все это должно быть сделано до глобального запуска, а это время. Им проще сначала вывести новый продукт на рынок в Китае», —заявил Мишаал Рахман.

При этом он сообщил, что отказываться от рынка Северной Америки OnePlus не намерена. «Это небольшой, но быстрорастущий кусок пирога для бренда», особенно сейчас, когда после ухода LG освободилась ниша в ассортименте относительно недорогих устройств в точках продаж сотовых операторов.

Ряд аналитиков также отмечают, что отложенный глобальный релиз OnePlus 10 Pro даст время разработчикам для того, чтобы создать зрелое и стабильное программное обеспечение прежде чем флагман доберется до Европы и США. Софт может стать тем конкурентным преимуществом, которое выделит смартфон на фоне устройств конкурентов.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

Источник: androidcentral