OnePlus прокомментировала обвинение в манипуляции с производительностью

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Компания пошла на урезание производительности Snapdragon 888 в OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro по просьбе пользователей и ради улучшения показателей по автономности и нагреву

OnePlus попала в неприятную историю. Усилиями портала Anandtech компанию уличили в манипуляции с производительностью и это стало причиной исключения OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro из таблицы бенчмарка Geekbench. Пикантность ситуации в том, что компания не занималась искусственной накруткой результатов в синтетических тестах, а наоборот — внедрила механизм занижения производительности.

Оказалось, что в работе с целым рядом приложений OnePlus 9 Pro ведет себя странным образом и не выдает ожидаемый уровень мощности. Выяснилось, что есть «черный список» приложений, при запуске которых на смартфоне не включается высокопроизводительное ядро Cortex-X1, а всю нагрузку «тащат» ядра Cortex-A55. Было высказано предположение, что все это сделано ради увеличения автономность.

И оно оказалось правильным. Компания OnePlus ответила на обвинения в «читерстве»:

«Нашим главным приоритетом всегда является обеспечение максимального удобства использования наших продуктов, в частности, благодаря быстрому реагированию на важные отзывы пользователей. После запуска OnePlus 9 и 9 Pro в марте некоторые пользователи рассказали нам о некоторых областях, в которых мы могли бы улучшить время автономной работы устройств и управление нагревом. В результате этой обратной связи наша команда по исследованиям и разработкам в течение последних нескольких месяцев работала над оптимизацией производительности устройств при использовании многих из самых популярных приложений, включая Chrome, путем согласования требований к процессору приложения с наиболее подходящей мощностью. Это помогло обеспечить плавность работы при одновременном снижении энергопотребления. Хотя это может повлиять на производительность устройств в некоторых приложениях для тестирования, наша цель, как всегда, заключается в том, чтобы сделать все возможное, чтобы улучшить производительность устройства для наших пользователей».

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На основании этого заявления можно сделать вывод, что изменения в работу чипов были внесены по просьбам пользователей, которые высказались в пользу улучшения ситуации с нагревом и энергопотреблением. Тут стоит вспомнить ситуацию с вылетом камеры OnePlus из-за перегрева, с которой столкнулись пользователи в апреле. В итоге разработчики внесли коррективы в работу чипа уже после выхода OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro, на этапе запуска флагманов ограничений по производительности не было.

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Источник: xda developers