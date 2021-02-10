OnePlus 9 Pro: обман или оптимизация производительности флагмана?

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Зачем компания искусственно урезает мощность OnePlus 9 Pro

Смартфоны уже обогнали по производительности игровые консоли прошлых поколений. Каждая новая презентация топового чипа или флагмана — повод бравировать рекордами по мощности. Мол, теперь он в 100000 раз быстрее, чем раньше. Другое дело, что для обычного пользователя какой-то разницы в производительности между чипсетами, которую можно осознать и пощупать, не будет.

Для того, чтобы обыватель мог увидеть всю крутость нового решения, принято оценивать производительность в виртуальных попугаях, придирчиво изучая результаты бенчмарков. Но синтетические тесты уже не раз использовались как средство для манипуляции и обмана. О случаях читерства со стороны производителей смартфонов мы слышали не раз.

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Выделить из толпы свой флагман пыталась и OnePlus, прибегая к банальной стратегии накрутки баллов в синтетических тестах. На этом в свое время «спалился» OnePlus 5. Получилось не очень красиво, но парни из OnePlus пошли дальше и то, что они придумали в OnePlus 9 Pro для кого-то окажется за гранью добра и зла.

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Ребята из Anandtech тщательно изучили производительность флагмана OnePlus 9 Pro, по результатам которого компанию можно обвинить не в разгоне чипа, а наоборот — в искусственном замедлении. Оказывается, существует некий «черный список», куда внесены целый ряд популярных приложений, при работе с которыми мощность «выкручивают» до минимума.

Производительность и скорость работы напрямую зависит от того, какие ядра центрального процессора задействованы для выполнения задачи. OnePlus создала перечень приложений, которым принудительно запретили использовать всю мощь ядра Cortex-X1 в Snapdragon 888. Как итог такие приложения как Twitter, Facebook, Netflix, Zoom и даже браузер Google Chrome могут опираться в своей работе на менее мощные ядра Cortex-A55. В итоге происходит падение мощности, и при работе с рядом приложений флагман демонстрирует производительность на уровне бюджетных решений. По умолчанию почти все предустановленные приложения работают с ограниченной производительностью.

Зачем компании понадобился такой механизм? Какую цель пытались достичь разработчики принудительно урезая мощность OnePlus 9 Pro при работе с определенными приложениями? Пожалуй, единственное разумное объяснение для такого решения — повышение энергоэффективности и увеличение автономности. Создателям флагмана пришлось искать пути, как нивелировать прожорливость 120-герцового дисплея. Все же технология LTPO не дает существенной экономии энергии.

Авторы теста особо акцентировали внимание, что искусственное урезание мощности зафиксировано исключительно на OnePlus 9 Pro с прошивкой OxygenOS 11.2.6.6. На других смартфонах OnePlus подобный тест не проводился.

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Реакция на расследование Anandtech уже последовала. Разработчики бенчмарка Geekbench исключили OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro из рейтинга производительности Android-смартфонов. Они намерены изучить ситуацию и провести собственное расследование, но уже сейчас они считают, что имеет место манипуляция с тестами на производительность.

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Источники: anandtech, twitter