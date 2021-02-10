OnePlus раскрыла коммерческую тайну, как на нас экономят

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Вряд ли это заявление оценят конкуренты

Оказалось, что компании выбирают размещать сканеры отпечатков пальцев ниже из соображений экономии: такие датчики стоят в 4 раза дешевле, чем предлагающие сканер отпечатков пальцев высоко. Это открытие стало известно во время анонсов OnePlus Ace 2 Pro с помощью постеров в Интернете.



Однако очередным рекламным ходом стало то, что они расположили датчик на 2 см выше, чем в предыдущих моделях, и они не экономят на своих клиентах. Со всем тем, OnePlus Ace 2 Pro это об удобстве в маленьких деталях, как, например, лучшая работа под дождем, потому что OnePlus Ace 2 Pro лучше всего работает под дождем среди всех смартфонов .





Вдобавок к этому, OnePlus Ace 2 Pro может похвастаться OLED-дисплеем 1,5K с частотой обновления 120 Гц, процессором Snapdragon 8 Gen 2, быстрой зарядкой 150 Вт и аккумулятором на 5000 мАч. Модель также предлагает до 1 ТБ памяти UFS 4.0 и 24 ГБ оперативной LPDDR5x памяти. Работая на ColorOS/Oxygen OS 13.1 на базе Android 13, телефон готов получить обновление Android 14 в ближайшее время.



Итак, ждем 16 августа и презентации.





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Источник: gizmochina



