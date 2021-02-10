OnePlus стыдится сближения с Oppo

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Разработчики OnePlus «затирают» упоминание Oppo в коде OxygenOS

Oppo и OnePlus проводят активную работу по слиянию. Сначала все преподносилось как попытка объединить силу, опыт и знания, прежде всего, разработчиков программных продуктов. Но позже стало понятно, что все может закончиться для OnePlus тотальным контролем со стороны Oppo и она попросту «ляжет» под материнскую компанию.

После заявления о слиянии у OnePlus есть все основания теперь не скрывать свое родство с Oppo и не пытаться делать вид, что он независима. Но по каким-то причинам суббренд продолжает политику сокрытия того «чьих кровей она». Так, энтузиасты «вскрыли» прошивку OnePlus Nord 2 и нашли там следы, говорящие о желании компании не афишировать связь с Oppo.

В частности, в строке кода «затерли» две латинские буквы Р, оставив лишь упоминание «o**o». И это при условии, что в половине названий пакетов потом четко читается oppo. Более того, еще до анонса OnePlus Nord 2 компания заявляла о том, у ColorOS и OxygenOS будет использовать один код, а Nord 2 станет первым смартфоном с прошивкой с единой кодовой базой.

Зачем компания пытается так топорно скрывать свою родство с Oppo, остается загадкой. Открыто заявляя о слиянии с Oppo, она тем не менее пытается «затереть» следы сближения.

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Источник: twitter