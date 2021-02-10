Как Oppo поглотит OnePlus

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Как о компании OnePlus можно будет забыть, ее флагманы разжалуют до уровня отдельной линейки Oppo

Oppo и OnePlus в этом году начали процесс слияния, где вторая компания уйдет под крыло первой. На днях стало известно, что прошивки OxygenOS и Color OS, начиная с Android 12 получат общий код. Но только программной интеграцией дело не закончится. OnePlus ждет серьезная трансформация и по части продуктовой линейки.

Так, по информации одного из китайских инсайдеров, флагманы OnePlus в будущем станут лишь частью портфолио Oppo. Им сужено стать одной из серий в рамках модельного ряда Oppo. Ожидается, что позиционирование они получат аналогичное тому, которое предлагает линейка P у Huawei, а в качестве сильных их сторон будут камеры. Из всего вышесказанного можно лишь порадоваться за то, что камеры у будущих флагманов OnePlus обещают быть топового уровня, но свою самоидентичность, похоже, бренд растеряет.

Сохранит Oppo и собственную линейку флагманов Find, которые будут позиционироваться как имиджевые и экспериментальные на манер серии Mate у Huawei. Т.е. это будут максимально упакованные технологиями смартфоны.

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Что ж, похоже, что худшие прогнозы могут сбыться и Oppo поглотит OnePlus. Последняя перейдет под полную юрисдикцию и протекторат Oppo. Насколько это правильный и удачный ход, сможем судить, скорее всего, не ранее следующего года, когда и стоит ждать вступления в силу новой стратегии построения продуктовой линейки смартфонов Oppo и OnePlus.

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Источник: gizmochina