OnePlus и Vivo из холдинга BBK начали открытое бета-тестирование Android 14 - инструкция по установке

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как установить

Компании OnePlus и Vivo, входящие в корпорацию BBK Electronics, приступили к тестированию операционных систем на базе Android 14 на своих новых флагманских смартфонах. Первыми устройствами, получившими бета-версии OxygenOS 14 и Funtuch OS 14 соответственно, стали OnePlus 11 и Vivo X90 Pro.

Google приближается к завершению программы бета-тестирования Android 14 и выходу в стабильный релиз. В то же время, компании, входящие в BBK Electronics, не хотят сильно отставать от Google в вопросе обновлений. Ранее они уже предлагали бета-версию Android 14 для некоторых моделей.

Первый OnePlus, получивший открытое бета-тестирование, стал OnePlus 11. Если вы энтузиаст, уже желающий установить бета-версию, нажмите здесь, чтобы перейти к инструкции на официальном сайте. Отметим, что установка бета-версий только на ваш страх и риск, проблем хватает. Ниже прилагаем скриншот уже известных проблем.

Относительно Vivo: если вы обладатель X90 Pro - приветствую, вы также можете поучаствовать в бета тестировании - необходимо зайти в настройки - системные обновления и кликнуть на значок настроек справа сверху, там будет кнопка "пробная версия". Однако лимит очень мал – если вы хотите успеть зарегистрироваться – советуем сделать это прямо сейчас. Однако, опять же, это все только для энтузиастов, которым хочется всегда пробовать что-нибудь новое.

Источник: notebookcheck