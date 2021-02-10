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OnePlus V Fold показали на качественных рендерах, такого красавца мы ждем

20.06.2023 649 0

Будущий эталон дизайна складных смартфонов

OnePlus в третьем квартале этого года планирует представить свой первый смартфон в раскладном форм-факторе под названием OnePlus V Fold. Есть предположение, что он будет очень похож по характеристикам с OPPO Find N3, но внешность точно будет отличаться. Известный инсайдер @onLeaks показал нам качественные рендеры будущей новинки

 

OnePlus V Fold показали на качественных рендерах, такого красавца мы ждем – фото 1

 

Рендеры показывают нам тонкие рамки вокруг внутреннего и внешнего дисплея. Очень тонкий корпус и шарнир, позволяющий половинкам плотно закрывать. Фронталка на внешнем экране расположена по центру, на внутреннем – слева.

 

OnePlus V Fold показали на качественных рендерах, такого красавца мы ждем – фото 2

 

Материалы корпуса модны в последнее время "кожаные", но возможно будут и версии со стеклянными крышками. Модуль камеры похож на флагман от OPPO и интересным стало наличие перископического модуля, которого у OnePlus еще не было. Также на рендере можно увидеть фирменный переключатель режимов звука.

 

OnePlus V Fold показали на качественных рендерах, такого красавца мы ждем – фото 3

 

Точных данных о характеристиках пока нет, но с высокой вероятностью они будут следующие: 120-Гц AMOLED-экраны, чипсет Snapdragon 8+ Gen 2, 50-Мп основная камера Sony IMX890, дополненная шириком и перископом, аккумулятор на 4800 мА зарядкой. Точная дата презентации пока неизвестна, но ожидается, что она состоится до конца лета.

 

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Источник: smartprix

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 20.06.2023
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OnePlus V Fold показали на качественных рендерах, такого красавца мы ждем