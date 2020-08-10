OnePlus выпустила HydrogenOS 11

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Как и было обещано сегодня состоялась премьера Hydrogen OS 11. Это последняя версия фирменной оболочки, которая устанавливается на китайских версиях смартфонов OnePlus. Новая прошивка построена на базе Android 11 и предлагает обновленный дизайн, функцию Always on Display, новый темный режим и переработанный многопользовательский режим Zen.

Креативный директор компании заявляет, что при создании Hydrogen OS 11 они стремились к простоте и минимализму, чтобы пользователи могли легко понять всю информацию на экране с первого взгляда. К числу новшеств стоит отнести «умную» галерею, где искусственный интеллект позволит создавать мини-фильмы по аналогии с Google Photo. Усовершенствованию подвергся и игровой режим Turbo Booster 2.0 с акцентом на дисплеи с повышенной частотой обновления.

Сегодня свет увидела только HydrogenOS 11 для OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro в версии для разработчиков. На 8 сентября компания назначила выход публичной бета-версии и в середине октября появится стабильная сборка. Что касается версий OnePlus 7, OnePlus 7T и OnePlus 6, то апдейт для них появится в середине декабря 2020 года. Аналогичного графика обновлений компания должна придерживаться и в отношении OxygenOS 11 для глобальных версий OnePlus.

Источник: gizchina