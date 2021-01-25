Они сделали это первыми. С кого все начиналось. Часть 1

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Предлагаем экскурс в историю мобильных устройств, дабы освежить в памяти самые заметные шаги в индустрии

Во всяком деле есть первые. Всегда есть те, с кого все начинается. И ровно также обстоит дело в мобильной индустрии, где есть свои пионеры, первыми предложившие какие-то функции и навсегда получившие титул «первого на рынке». Мы решили вспомнить тех, кто стал первопроходцем.

Кто пионер?

А вот это самая большая дилемма. Все дело в том, что одни считают, что анонс чего-то ранее невиданного, уже можно считать претензией на титул пионера. Другие, напротив уверены, что говорить можно сколько угодно и как угодно, ценнее то, кто смог реализовать задумку на практике. Т.е. важно то, кто первым вывел на рынок аппарат с каким-то нововведением.

Решили пойти на компромисс и награждать титулом «первым на рынке» решено те аппараты, которые вначале были анонсированы с каким-то новшеством и затем в итоге добрались до рынка. Прототипы, концепты и устройства, недоступные широкой аудитории в этот список не попали.

Затрудняет объективность составления рейтинга и тот факт, что найти хоть сколько-нибудь информации о старых моделях сложно. Информационное поле даже в начале 2000-х годов не было широким и разнообразным, не было большого количества профильных изданий, которые бы публиковали сведения в сети. Если вы заметите какую-то неточность, оставьте комментарий со ссылкой на источник, чтобы мы могли исправить.

Самые первые

В любой отрасли есть знаковые идеи и релизы, которые предопределили развитие всей индустрии. Ровно также сложилось и с мобильными устройствами. Были те энтузиасты и ученые, которые первыми изложили идеи или показали прототипы средств связи.

Идея смартфона (1926-1968гг). История гласит, что саму идею современного мобильного устройства изложил еще в далеком 1926 году известный ученый Никола Тесла. А в 1968 году изобретатель Теодор Параскевакос взялся за разработку технологий, связанных с передачей электронных данных по телефонным линиям. Первый прототип он продемонстрировал в 1971 году, будучи сотрудником компании Boeing.

Первый смартфон (1994 год). Первым прототипом смартфона принято считать устройство с кодовым именем Angler, созданное Фрэнком Кановы. Аппарат был показан в августе 1994 года, и он мог совершать звонки, принимать уведомления, электронные письма и факсы. Оснастили устройство сенсорным дисплеем и предложили поддержку стилуса. Оценили его в $899 и Фрэнк Канова вошел в историю как изобретатель смартфона.

Ericsson R380 (2001 год, «второй первый» смартфон). Это был первый аппарат, который впервые начали именовать смартфон. Он сочетал в себе функционал ПК и телефона, предлагал сенсорный дисплей и работать с ним можно было посредством стилуса или откидной клавиатуры. Программной платформой устройства выступила Symbian OS v5.1 и установить пользовательские программы было невозможно.

Первый современный смартфон (2007 год). Принято считать, что эпоха смартфонов началась в 2007 году после анонса первого iPhone. Действительно «яблочный» аппарат стал той отправной точкой, с которой и принято отсчитывать расцвет мобильных устройств. Но будет несправедливо не упомянуть HTC Touch. Так, творение HTC стало тем устройством, в котором была применена первая, совершенно новая и не применявшаяся до этого схема управления — управление пальцами на сенсорном экране. Сам коммуникатор был выполнен в форме моноблока и работал под управлением ОС Windows Mobile 6 Professional.

Wi-Fi, передача данных и подключение

2003 год. Первым 3G-смартфоном можно считать Motorola A920. В сегменте телефонов пионерами 3G принято считать Nokia 6650 и Motorola A820.

2008-2011гг. Вы удивитесь, но первым устройством с поддержкой 4G стал HTC Max 4G, ставший эксклюзивом для рынка России и работал в сетях Yota. Два года спустя в США дебютировал HTC Evo 4G, и он работал в сетях Sprint. Оба устройства использовали технологию WiMAX 4G. Первым девайсом с поддержкой 4G LTE стал Samsung Galaxy Indulge.

Moto Z3

2019-2019гг. Первым 5G-смартфоном принято считать Moto Z3. Но аппарат не имел встроенного модема связи, а для работы в сетях пятого поколения необходимо было использовать сменный модуль 5G Moto Mod со встроенным модемом Snapdragon X50 от Qualcomm. Первым смартфоном, со встроенным 5G-модемом принято считать Samsung Galaxy S10 5G, который дебютировал в феврале 2019 года.

Bluetooth (2000-2002) Впервые о поддержке технологии Bluetooth было сказано во время анонса телефона Sony Ericsson T36. К числу первопроходцев также стоит причислить Nokia 7650 и Audiovox Thera (Toshiba 2032).

Bluetooth 2.0 (2005г.) Технология дебютировала в 2004 году и первыми аппаратами, в которых она нашла свое применение стали Samsung D720 и Samsung i750. Следующий аппарат с ее поддержкой вышел на рынок спустя год и это был Sony Ericsson P990.

Bluetooth 3.0 (2010г.) Впервые упоминание этой технологии было найдено среди характеристик Samsung Wave.

Bluetooth 4.0 (2011г.) А вот тут первопроходцем стал iPhone 4S, который представили осенью 2011 года.

Bluetooth 5.0 (2017) Здесь впереди планеты всей оказался Samsung Galaxy S8.

Samsung Galaxy S8

Wi-Fi и 802.11b (2004 г.) Определить первопроходца оказалось сложно, поэтому называем сразу несколько телефонов, которые первыми предложили поддержку 802.11b: HP iPAQ h6315, Nokia 9500, BenQ P50 и Motorola MPx.

802.11g (2005 г.) К числу тех, кто первым предложил 802.11g можно причислить UTStarcom F1000. В этом же 2005 году дебютировал HTC Wizard.

802.11n (2010г.) Здесь определиться в первым было непросто и рискнем все же сказать, что им стал Samsung Wave. Через три месяца после него на рынок вышел Samsung Galaxy S, который также можно причислить к числу первых обладателей 802.11n (2010).

802.11ac (2013г.) Первыми с поддержкой 802.11ac стали Samsung Mega и Samsung Galaxy S4.

802.11ad (2017) А, вот тут лидерство отвоевал Asus Zenfone 4, который к тому же первым предложил технологию WiGig для передачи данных по беспроводной сети на частоте 60 ГГц.

Wi-Fi 6 (2019) Первым поддержку Wi-Fi 6 получили Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10+, анонсированные в феврале 2019 года. И это первый стандарт, который избавился от тега 802.11.

Прочие подключения

Доступ к Интернету через браузер (1994-1996гг.) К числу пионеров причисляют Nokia 900

NFC (2006-1010гг.) Впервые эта технология была реализована в Nokia 6131 в 2006 году, а первым смартфоном стал Nokia C7. За ним последовал Nexus S и после продолжительной паузы ее применили в Galaxy S II, который вышел на рынок в 2011 году.

Nexus S

GPS (1999-2003гг.) В 1999 году был представлен телефон Benefon Esc с GPS-приемником. Первые смартфоны с ним увидели свет в 2003 году и это были Motorola A925 и Motorola A920.

Двухчастотный GPS (2018г.) Изначально было разработана Broadcom и первым ее получил Xiaomi Mi 8.

Micro-SIM (2010г.) Первенство принадлежит iPhone 4.

Nano SIM (2012г.) iPhone 5.

eSIM (2017г.) Google Pixel 2 и Pixel 2 XL.

Dual SIM (2010-2011гг.) Gigabyte GSmart G1317 Rola.

Triple SIM (2013 г.) Да, были смартфоны, которые предлагали поддержку трех симок. И речь идет о LG Optimus L4 II.

LG Optimus L4 II﻿

Quad SIM (2013 г.) Была предпринята в свое время попытка предложить поддержку четырех SIM-карт, но широкого распространения она не получила. До смартфонов подобная дичь не добралась и первым ее предложил телефон LG C299.

USB-Type-C (2015г.) Первыми универсальный разъем получили Chromebook и MacBook, а вот в смартфонах он появился в 2015 году и тут всех обошла компания LeEco (LeTV), которая ярко вспыхнула и быстро исчезла с небосклона смартфоностроения. А первенцами стали Le 1, Le Max и Le 1 Pro.

3,5 мм разъем для наушников (2005г.) Разъем для наушников впервые появился в Nokia N91, а позже к нему присоединился Nokia 3250.

«Ампутация» миниджека (2012г.) И вот тут ошибкой будет считать, что первой удалила 3,5 мм разъем Apple в iPhone 7 в 2016 году. Задолго до нее этот трюк провернули китайцы в Oppo Finder, который вышел в июле 2012 года.

Это только первая часть тех, кто первым принес на рынок какие-то фичи и технологии. В следующей части мы затронем тему процессоров, стандартов и объемов памяти, расскажем, как эволюционировали дисплеи, а также не забудем рассказать об этапах развития камер.

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