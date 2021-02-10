Обновленная кнопка действий в iPhone 16 Pro будет похожа на трекпады в MacBook и впервые дебютирует в базовом iPhone 16 - инсайдеры

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жми сильнее - делай больше

Как стало известно от инсайдеров, в новых iPhone 16 "кнопка действий", появившаяся в прошлом году, приобретет тактильность. То есть она сможет определять силу нажатия, похожую на трекпад MacBook.

К тому же все iPhone 16-й серии получат "кнопку действий". Однако, неизвестно, будет ли в младшей версии она от iPhone 15 Pro, или как в будущем iPhone 16 Pro – с новыми фишками Taptic Engine

Благодаря обновленной кнопке действий пользователь сможет настроить выполнение различных функций в зависимости от нажатия – слабого или сильного. Например, легкое касание включит фонарик, а сильное – запустит фотосъемку.

Принцип действия основан на сенсоре силы нажатия внутри кнопки. Он передает информацию в систему Taptic Engine, которая с помощью вибромотора имитирует клик по кнопке.

Тактильная "кнопка действий" не только расширит возможности управления iPhone одной рукой. Она также позволит избавиться от движущихся частей, повысив надежность устройства – а мы знаем, насколько это важно купертиновцам, потому что именно поэтому в iPhone 7 кнопка Home имела такой же принцип, который планируется в Action Button второго поколения.

Источник - macrumors