Обновленный Android API переосмыслит привычную функцию

100

﻿

Конфиденциальность, удобство, простота





В современном быстром мире QR-коды стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, служа средством для того, чтобы засканировать ссылку на банке, обменяться контактами в телеграмме, получить меню в ресторане и многие другие задачи. Однако пользовательский опыт не всегда беспроблемный, особенно когда попытка сканировать QR-код издалека. Но обновление должно исправить это.





Уже скоро нас ожидает новый механизм сканирования QR-кодов для Android, который готовится к внедрению Google и обещает обновить способ взаимодействия с QR-кодами. Эта инновационная функция, недавно представленная компанией Google, обещает сделать сканирование QR-кодов чрезвычайно точным и беспроблемным. Среди обновлений – возможность автоматически обнаруживать QR-коды на поле камеры и разумно увеличивать их для чтения.











Один из важнейших аспектов этого нового API для сканирования QR-кодов – это его бесшовная интеграция. Теперь разработчики могут включить эту функциональность в свои приложения, упрощая процесс и избежать необходимости предоставлять пользователям разрешение на использование камеры. Это не только улучшает удобство для пользователей, но также упрощает разработку приложений, что позволяет разработчикам сэкономить свое время.





Пользователи, беспокоящиеся о своей конфиденциальности, пользователи также ощутят спокойствие в подходе Google к защите личных данных. Механизм использует передовую технологию машинного обучения, чтобы вывести конфиденциальность пользователя на самый высокий приоритет. Только соответствующая информация о штрих-коде посылается приложениям, минимизируя риск несанкционированного разглашения данных.





Эта будущая функция должна появиться в Android 13 и последующих операционных системах, хотя изначально ожидается, что она будет доступна только телефонам Pixel. Google еще не уточнила конкретные требования к качеству камеры для оптимальной функциональности, что создает некоторую неопределенность совместимости с бюджетными смартфонами.





Читать также: Выбор Qualcomm, от которого будет зависеть весь Android рынок в следующем году



Источник: Sparrownews