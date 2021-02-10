Обновленный Find My Device может положить конец воровству смартфонов

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Сообщается, что Google улучшает функции безопасности своих устройств с помощью новой функции Find My Devices Network, которая поможет пользователям найти потерянные устройства Android, даже если они отключены. Эта функция базируется на уже существующей Find My Device, которая позволяет пользователям дистанционно стирать данные своего телефона, если его украдут или потеряют.

Согласно последним утечкам, эта сеть будет работать, позволяя потерянным или украденным устройствам, даже если они выключены или разряжены, посылать сквозной зашифрованный сигнал Bluetooth. Другие телефоны Android могут уловить этот сигнал и помочь определить примерное местонахождение устройства.

Напомним, что сейчас Find My Device работает только в случае включенной интернет сети и включенного устройства, но если сбросить телефон – им можно будет пользоваться, поскольку нынешняя система защиты от этого максимально примитивна.

Похоже, Google не будет подключать пользователей к сети по умолчанию. Когда вы будете впервые настраивать ваш новый Android смартфон – у вас появится всплывающее окно, где сможете выбрать один из четырех уровней участия: Выключено, Без сети, Только в местах с большим потоком людей, Во всех местах.

Параметром по умолчанию будет «Только с сетью в зонах с высоким трафиком», что означает, что устройство будет способствовать поиску потерянных устройств, только если другое устройство в сети также обнаружит что-то потерянное. То есть, Google будет пытаться балансировать между безопасностью и конфиденциальностью.

Если вы боящийся параноик, который его отслеживают - можете отключить эту функцию, однако тогда вы не сможете найти свое устройство если вы его потеряете - и наоборот, если вы хотите помогать людям, потерявшим свое устройство его найти и самим получить возможность найти в случае исчезновения – включайте.

Однако бояться, по-моему, не о чем: все это будет обмениваться в зашифрованном формате, и только самой компании известны алгоритмы того, как это все обрабатывается для формирования безопасного поиска устройств. Напротив, пользователи, которые включат ее, будут чувствовать себя спокойнее, зная, что их устройства, вероятно, можно будет найти в случае потери.



Это еще один большой шаг Google к созданию настоящей экосистемы, напомним, что Google запустит функцию Link Your Devices, которая сильно расширит экосистемные фишки.



Источник: PhoneArena