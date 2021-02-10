Обновление для Xiaomi Pad 6 до HyperOS (miui 15) уже почти готово – когда релиз?

7

Уже скоро

Компания Xiaomi уже готовится выпустить финальное стабильное обновление HyperOS 1.0 для планшета Xiaomi Pad 6.

Интерфейс HyperOS, фирменная оболочка Xiaomi, будет играть центральную роль в обновлении, сосредоточившись на улучшении производительности, автономности и безопасности. Pad 6 станет первым планшетом на глобальном рынке, который получит HyperOS.

После тщательного внутреннего тестирования, версии ПО OS1.0.4.0.UMZMIXM, OS1.0.3.0.UMZEUXM и OS1.0.2.0.UMZINXM почти готовы к выпуску – глобальная, европейская и индийская версия. Это также означает, что Xiaomi Pad 6 получит обновления до Android 14.

Релиз обновления HyperOS для Pad 6 запланирован на "конец января". Пользователи с нетерпением ждут усовершенствованного опыта от планшета с новой оболочкой!

Источник - xiaomiui