Якою мовою ви хочете читати наш сайт?
Українською На русском
Где купить дешевле?
RU
UA

Обновление линейки Pixel Buds Pro под выход Pixel 8

04.09.2023 67 0

два новых цвета

Компания Google планирует расширить цветовую линейку беспроводных наушников Pixel Buds Pro, добавив цвета Porcelain и Sky Blue в соответствии с новыми цветами Pixel 8. Об этом свидетельствуют новые истоки.

 

Pixel Buds Pro изначально вышли в июле 2022 года в 4 цветах: Charcoal, Lemongrass, Fog и Coral. Теперь, вместе с анонсом смартфонов Pixel 8, ожидается два новых варианта.

 

Обновление линейки Pixel Buds Pro под выход Pixel 8 – фото 1

 

Устройства Pixel Buds Pro останутся такими же, обновятся только цвета. Напомним, что Pixel Buds Pro поддерживают активное шумоподавление, пространственный звук и другие функции. Стоимость составляет $199.

 

Официальная презентация обновленных Pixel Buds Pro состоится 4 октября вместе с анонсом линейки Pixel 8 и других новинок Google. Компания готовит интересные осенние апдейты для своей экосистемы гаджетов. Напомним, что за предзаказ Pixel 7 в подарок бесплатно можно было получить либо Pixel Buds Pro, либо Pixel Watch.

 

Обновление линейки Pixel Buds Pro под выход Pixel 8 – фото 2

 

Конечно, хотелось бы Pixel Buds Pro 2 gen, однако, кажется, Google не хочет обновлять в этом году так глобально свои наушники.

 

Источник: 9to5google

Автор: Андрій Ш. Дата публикации: 04.09.2023
Комментарии
Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 
 

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Обновление линейки Pixel Buds Pro под выход Pixel 8