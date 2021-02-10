Обновление линейки Pixel Buds Pro под выход Pixel 8

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два новых цвета

Компания Google планирует расширить цветовую линейку беспроводных наушников Pixel Buds Pro, добавив цвета Porcelain и Sky Blue в соответствии с новыми цветами Pixel 8. Об этом свидетельствуют новые истоки.

Pixel Buds Pro изначально вышли в июле 2022 года в 4 цветах: Charcoal, Lemongrass, Fog и Coral. Теперь, вместе с анонсом смартфонов Pixel 8, ожидается два новых варианта.

Устройства Pixel Buds Pro останутся такими же, обновятся только цвета. Напомним, что Pixel Buds Pro поддерживают активное шумоподавление, пространственный звук и другие функции. Стоимость составляет $199.

Официальная презентация обновленных Pixel Buds Pro состоится 4 октября вместе с анонсом линейки Pixel 8 и других новинок Google. Компания готовит интересные осенние апдейты для своей экосистемы гаджетов. Напомним, что за предзаказ Pixel 7 в подарок бесплатно можно было получить либо Pixel Buds Pro, либо Pixel Watch.

Конечно, хотелось бы Pixel Buds Pro 2 gen, однако, кажется, Google не хочет обновлять в этом году так глобально свои наушники.

Источник: 9to5google