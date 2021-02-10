Oppo A54 5G и Oppo A74 5G выходят на рынок Европы

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Представили Oppo A54 5G и Oppo A74 5G для европейского рынка по не самой низкой цене

В попытке поучаствовать в дерибане доли Huawei, а также ради расширения своего присутствия в Европе, Oppo представила в этом регионе Oppo A54 5G и Oppo A74 5G. Уже из названия понятно, что акцент сделан на поддержке сетей пятого поколения.

Оба смартфона очень схожи друг с другом в плане характеристик и экстерьера. Главное отличие между ними — это объем оперативной памяти и флеш-накопителя. Так, Oppo A54 5G поставляется с 4 Гб оперативки и 64 Гб флеш-памяти, тогда как Oppo A74 5G обладает 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб постоянной. Странно даже, что при таких незначительных отличиях Oppo решила предложить две модели, а не выпустить один смартфон в двух модификациях памяти.

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Oppo A54 5G и Oppo A74 5G обладают 6,5-дюймовым дисплеем разрешением FullHD+ и частотой обновления 90 Гц, селфи-камерой на 16-мегапикселей и четверной тыльной с датчиками 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Питает новинки аккумуляторная батарея емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 18 Вт. Работают они под управлением фирменной оболочки ColorOS 11.1 на базе Android 11.

Имеется сканер отпечатков пальцев на боковой грани, поддержка NFC и Bluetooth 5, а в качестве аппаратной платформы оба смартфона получили Snapdragon 480. Оценили Oppo A54 5G в $324, а за Oppo A74 5G просят $360. Азиатские версии смартфонов стоят дешевле, но там набор датчиков в камерах попроще и у Oppo A54 чип Helio P35.

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Источник: gizmochina