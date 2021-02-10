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Представили доступный 5G-смартфон Oppo A53s

27.04.2021 541 0

Oppo A53s получил емкую батарейку и Dimensity 700

На рынке появляется все больше доступных 5G-смартфонов и свой бюджетный мобильник с поддержкой сетей пятого поколения представила компания Oppo. Сегодня был представлен Oppo A53s, обладающий операционной системой Android 11 и чипом MediaTek.

 

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Смартфон обладает IPS-дисплеем диагональю 6,5 дюйма разрешением 1600х720 пикселей с соотношением сторон 20:9 и частотой обновления 60 Гц. Есть капля-вырез под фронтальную камеру на 8-мегапикселей. В качестве аппаратной платформы Oppo A53s выступает Dimensity 700 с пиковой частотой 2,2 ГГц.

 

Представили доступный 5G-смартфон Oppo A53s – фото 1

 

Оснастили мобильник 6/8 Гб оперативной памяти, 128 Гб постоянной, аккумуляторной батареей емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 10 Вт. Oppo A53s получил дактилоскопический датчик на боковой грани, тройную тыльную камеру 13Мп + 2 Мп (макромодуль) + 2 Мп (датчик глубины), 3,5 мм разъем для наушников, беспроводные адаптеры Bluetooth 5.1 и Wi-Fi 5.

 

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Оценили Oppo A53s с 6/128 Гб памяти в $200 и за модификацию с 8/128 Гб запросили $230.

 

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Источник: gizchina

Oppo A53s
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 27.04.2021

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Представили доступный 5G-смартфон Oppo A53s

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