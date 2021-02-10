OPPO анонсировала глобальный Find N2 Flip – лучший подарок на 8 марта

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OPPO анонсировала глобальную версию складывающегося телефона Find N2 Flip﻿

OPPO представила международную версию раскладушки Find N2 Flip, ранее доступной только в Китае. Благодаря Find N2 Flip бренд теперь конкурирует с Samsung Galaxy Z Flip 4 , Motorola Razr 2022 и Huawei Pocket S в сложном сегменте. Представители бренда снова рассказали о преимуществах модели, среди которых главными, по-видимому, следует считать большой 3,26" внешний дисплей, которого хватит на все задачи (у Samsung, скажем, 2,1") и особую конструкцию шарнира с заявленными 400 000 сборками в тестах, позволяющей избавиться от зазора между половинками в сложенном состоянии, а также получить "наименее заметную складку" на дисплее среди всех конкурентов.

OPPO Find N2 Flip обладает 6,8-дюймовым гибким AMOLED-экраном с разрешением FHD+, адаптивной частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 1600 нит и поддержкой HDR. Имеется большой 3,26-дюймовый вторичный AMOLED-дисплей с частотой обновления 60 Гц и разрешением 720 x 382 пикселей. Его можно использовать для просмотра информации, быстрых ответов, ответов на звонки, быстрой съемки и выполнения других задач.

При фото и видеовозможности основная камера на 50 МП в сочетании с сверхширокоугольным объективом на 8 МП. Фронтальная камера с разрешением 32 МП расположена в вырезе с отверстием по центру главного дисплея. Hasselblad, как и в случае с OnePlus 11, приложил руку для разработки алгоритмов обработки фото и видео. Find N2 Flip также оснащен специальным NPU MariSilicon X.

Под капотом OPPO Find N2 Flip расположен процессор MediaTek Dimensity 9000+. Он содержит 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 256 ГБ накопителя UFS 3.1. Сложный телефон питается от аккумулятора емкостью 4300 мАч с поддержкой быстрой зарядки 44 Вт. С точки зрения программного обеспечения, он работает на ColorOS 13 на базе ОС Android 13 из коробки. Цена составляет 849 Евро за версию 8/256 ГБ

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Источник: gizmochina