Oppo демонстрирует телескопическую камеру

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Технических подробностей о разработке пока нет

Сегодня Oppo сыпит новациями и собственными разработками. Так, сегодня она показала свой фирменный NPU для повышения качества снимков, а также умные очки Air Glass. Среди прочего компания демонстрирует технологию выдвижной камеры, которая установлена на тыльной стороне.

Интересно, что на данный момент компания никак не комментирует новую разработку и не посвящает в ее технические детали. Возможно, очередь до новой технологии дойдет завтра, когда обещают представить еще и складной смартфон Oppo Find N. Тем не менее, на демонстрационных стендах конференции смартфон с телескопическим датчиком. В сети появился ролик, на котором показан процесс активации камеры через приложение камеры.

Технических подробностей о камере нет. Известно лишь, что это телевик на 50 Мп размером 1/1,56 дюйма и светосилой f/2.4. Когда подобная технология найдет свое коммерческое исполнение, информации нет. Но маловероятно, что ее появление перспектива ближайших дней. Сейчас это только демо-версия, которая нуждается в доработке.

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Источник: youtube