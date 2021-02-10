Mariana MariSilicon X — первый чип Oppo собственной разработки
Компания впервые решила объединить NPU и ISP
Сегодня в Китае стартовала выставка OPPO Future Technology Conference 2021, посвященная новым разработкам компании. Началась она с анонса первого чипа собственной разработки — Mariana MariSilicon X. Это нейронный процессор, созданный Oppo и заточен, прежде всего, на обработку изображений. По факту компания объединила процессор обработки изображений, нейронный блок и компоненты памяти в одном чипе, созданном специально для обработки изображений AI.
Представляя новый чип глава Oppo заявил, что чипы собственной разработки компании основаны на потребностях пользователей получать качественные изображения. Сегодня каждый технологический гигант нуждается в «базовой технологии», без которой нет будущего. По его словам, «флагманский продукт без базовой технологии – это воздушный замок». Название Mariana MariSilicon X навеяно Марианской впадиной, являющейся самой глубокой точкой нашей планеты.
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Компания была немногословна в части характеристик процессора Mariana MariSilicon X. Она заявила, что нейронный движок обеспечивает вычислительную мощность 18 TOPS и лучшую в отрасли энергоэффективность 11,6 TOPS/Вт. Сам по себе TOPS - довольно бессмысленная метрика, потому что она ничего не говорит вам о рабочей нагрузке. Однако Oppo привела нам реальный пример. Его алгоритм шумоподавления AI на Oppo Find X3 Pro с процессором Snapdragon 888 работает со скоростью всего 2 кадра в секунду и требует 1693 мВт мощности. Тот же алгоритм на MariSilicon X работает со скоростью 40 кадров в секунду и потребляет 797 мВт.
Чип OPPO Mariana MariSilicon X также приносит ряд улучшений, таких MariSilicon X предлагает 20-битный конвейер обработки изображений HDR, способный запускать алгоритмы ИИ непосредственно с данными RAW, а не позже по конвейеру сжатия. Oppo заявляет, что это приводит к заметному улучшению отношения сигнал/шум (SNR) на 8 дБ по сравнению с обработкой после кодирования RGB и YuV. Режим RGBW Pro позволит уменьшить цифровой шум и позволит увеличить эффективность работы каждого пикселя в 1,7 раза. Интересно, что чипсет также предлагает отдельные каналы данных RGB и белых пикселей для датчиков RGBW, таких как тот, который был продемонстрирован Oppo ранее в этом году. Компания отмечает, что MariSilicon X будет обеспечивать расширенные возможности шумоподавления, улучшенные ночные снимки и видеосъемку 4K, предварительный просмотр в реальном времени и видео 4K с ультра-динамическим диапазоном.
Сообщается о том, что создан он с применением 6-нанометрового техпроцесса от TSMC и появится в продуктах компании в 2022 году. Первый смартфон с новым чипом должен появиться в модели серии Find X.
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