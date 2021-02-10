Mariana MariSilicon X — первый чип Oppo собственной разработки

654

Компания впервые решила объединить NPU и ISP

Сегодня в Китае стартовала выставка OPPO Future Technology Conference 2021, посвященная новым разработкам компании. Началась она с анонса первого чипа собственной разработки — Mariana MariSilicon X. Это нейронный процессор, созданный Oppo и заточен, прежде всего, на обработку изображений. По факту компания объединила процессор обработки изображений, нейронный блок и компоненты памяти в одном чипе, созданном специально для обработки изображений AI.﻿

Представляя новый чип глава Oppo заявил, что чипы собственной разработки компании основаны на потребностях пользователей получать качественные изображения. Сегодня каждый технологический гигант нуждается в «базовой технологии», без которой нет будущего. По его словам, «флагманский продукт без базовой технологии – это воздушный замок». Название Mariana MariSilicon X навеяно Марианской впадиной, являющейся самой глубокой точкой нашей планеты.

Читать также: Oppo Find N: инновационный шарнир и детали о гибком дисплее﻿

Компания была немногословна в части характеристик процессора Mariana MariSilicon X. Она заявила, что нейронный движок обеспечивает вычислительную мощность 18 TOPS и лучшую в отрасли энергоэффективность 11,6 TOPS/Вт. Сам по себе TOPS - довольно бессмысленная метрика, потому что она ничего не говорит вам о рабочей нагрузке. Однако Oppo привела нам реальный пример. Его алгоритм шумоподавления AI на Oppo Find X3 Pro с процессором Snapdragon 888 работает со скоростью всего 2 кадра в секунду и требует 1693 мВт мощности. Тот же алгоритм на MariSilicon X работает со скоростью 40 кадров в секунду и потребляет 797 мВт.

﻿

﻿

Чип OPPO Mariana MariSilicon X также приносит ряд улучшений, таких MariSilicon X предлагает 20-битный конвейер обработки изображений HDR, способный запускать алгоритмы ИИ непосредственно с данными RAW, а не позже по конвейеру сжатия. Oppo заявляет, что это приводит к заметному улучшению отношения сигнал/шум (SNR) на 8 дБ по сравнению с обработкой после кодирования RGB и YuV. Режим RGBW Pro позволит уменьшить цифровой шум и позволит увеличить эффективность работы каждого пикселя в 1,7 раза. Интересно, что чипсет также предлагает отдельные каналы данных RGB и белых пикселей для датчиков RGBW, таких как тот, который был продемонстрирован Oppo ранее в этом году. Компания отмечает, что MariSilicon X будет обеспечивать расширенные возможности шумоподавления, улучшенные ночные снимки и видеосъемку 4K, предварительный просмотр в реальном времени и видео 4K с ультра-динамическим диапазоном.﻿﻿

Сообщается о том, что создан он с применением 6-нанометрового техпроцесса от TSMC и появится в продуктах компании в 2022 году. Первый смартфон с новым чипом должен появиться в модели серии Find X.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿ ﻿

Источники: mydrivers, 163.com