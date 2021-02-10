Oppo Air Glass: смарт-дисплей перед глазами

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OPPO Air Glass открывает мир вспомогательной реальности

В Китае проходит выставка достижений Oppo — Inno Day 2021. Помимо первого чипа собственной разработки MariSilicon X компания анонсировала очки «вспомогательной реальности» Air Glass, которые позволят пользователям получать актуальные данные в реальном времени на лету.

Еще в 2019 году Oppo показала AR Glass и их усовершенствованную версию год спустя. Но Air Glass — это новая технология и предлагает другой подход. Они помогут, чтобы перед глазами был распорядок дня и список покупок, предложат пошаговую навигацию, позволят отслеживать состояние здоровья в реальном времени и сообщат о погоде за окном. Функция телесуфлера позволяет пользователю произносить речь, которую он собирается произнести, в поле своего зрения, что полезно для публичных выставок. Переводчик со своей стороны переведет речь собеседника и покажет тест на очках.

Компания описывает Oppo Air Glass как проекционный дисплей, который при необходимости прикрепляется к оправам с линзами. Весят очки 30 граммов, что, как надеется Oppo, будет достаточно, чтобы не было дискомфорта от их ношения. В основе умного гаджета лежит чипсет Snapdragon Wear 4100 и специальный компактный микропроектор Spark, состоящего из светодиодов Micro LED со стеклянной линзой из пяти слоев.

Oppo утверждает, что проектор обеспечивает пиковую яркость в три миллиона нит, передавая визуальную информацию на два слоя сапфирового стекла, встроенного в очки. Пользователи могут управлять Air Glass с помощью жестов, прикосновений или голосовых команд. Автономность смарт-очков составит три часа с включенным дисплеем, а в режиме ожидания они проживут 20 часов.

Сам проектор получил корпус из металла CNC и стеклянный модуль для отвода тепла. Oppo создала приложение Smart Glass на Android и Oppo Watch для управления Air Glass, а также есть планы по созданию открытого SDK для разработчиков. Смарт-очки можно будет приобрести только в Китае в черном или белом цветах в первом квартале 2022 года. Цена не объявлена и за пределы Поднебесной они не выйдут.

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Источник: theverge