Где купить дешевле?

Oppo Find N: инновационный шарнир и детали о гибком дисплее

12.12.2021 420 0

С учетом стоимости шарнирного механизма, смартфон обещает быть недешевым

На следующей неделе Oppo готовится провести мероприятие, которое будет посвящено инновациям. Компания решила, что формат и тема конференции отлично подходят для того, чтобы представить первый складной смартфон Oppo Find N. В преддверии релиза производитель подогревает интерес к новинке и ранее он пообещал, что складка не омрачит визуальное восприятие от гибкого дисплея, а сегодня речь зашла о качестве шарнира и надежности.

 

 

Директор по продуктам компании сообщил, что Oppo Find N первым в мире получил псевдовертикальный шарнир Seiko, который является более совершенным чем технология U-образных петель. Сами петли миниатюрны и предлагают долгий срок службы.  Компания заявляет, что стоимость каждой петли составляет $125 и это втрое дороже, чем прочие петли на рынке.

 

Тем временем инсайдеры слили в сеть промо-материалы, посвященные Oppo Find N, которые указывают на то, что смартфон получит гибкий 7,1-дюймовый дисплей с соотношением сторон 8,4:9 (в альбомной ориентации 9,6:9). Сама панель LTPO с динамической частотой обновления от 0 до 120 Гц, предлагает пиковую яркость 800 нит и всего уровней яркости 8926.

 

Oppo Find N: инновационный шарнир и детали о гибком дисплее – фото 1

 

Oppo Find N будет доступен в трех расцветках: черная, белая и серебристая. Модификаций будет две — 8/256 Гб и 12/512 Гб. Компания обещает, что гарантированный срок службы шарнира — 200 тысяч сгибаний/разгибаний. Известно, что построен смартфон должен быть на Snapdragon 888 и работать будет под управлением оболочки ColorOS, оптимизированной под складной форм-фактор.

 

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

 

Источники: mydrivers, twitter

Oppo Find N
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 12.12.2021

Комментарии

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Oppo Find N: инновационный шарнир и детали о гибком дисплее