Oppo Find X3 бьет рекорды в «синтетике»

933

Oppo Find X3 станет мощным флагманом с заявкой на лидерство по производительности

В первом квартале нынешнего года Oppo готовится обновить линейку Find, в которую должны войти две новинки — Oppo Find X3 и Oppo Find X3 Pro. Сама компания заявляет, что выход моделей приурочен к 10-летию существования серии Find и они ознаменуют собой «сильный прорыв бренда Oppo». Также обещано, что Oppo Find X3 станет «идеалом их 10-летней работы», образцом инноваций, которые призваны улучшать жизнь пользователей.

Читать также: Теперь Sony разрабатывают еще один сенсор для Oppo

Флагманам — флагманская мощь. Поэтому в основе новинок будет лежать платформа Snapdragon 888, созданная по нормам 5-нанометрового техпроцесса. Сегодня в сеть слили результаты прогонки Oppo Find X3 в бенчмарке AnTuTu, которые можно расценивать как серьезную заявку на лидерство в синтетическом тесте. Так, по итогам забега смартфон смог набрать впечатляющие 771 491 балл. И это лучший предварительный результат на сегодняшний день. Для сравнения, Xiaomi Mi 11 с Snapdragon 888 на борту в AnTuTu демонстрирует результат 700— 715 тысяч «попугаев».

По предварительной информации, Oppo Find X3 и Find X3 Pro должны получить 6,7-дюймовый 10-битный дисплей разрешением 3К с частотой обновления 120 Гу. Это будет адаптивная панель, которая сможет подстраивать герцовку исходя из того контента, который будет отображаться на ней. Фишкой новинок станет и новый датчик Sony IMX7xx (возможно, IMX789), который создают совместно с японской компанией.

Читать также: Раздвижной привет из будущего от Oppo: растяни смартфон

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

Источники: mydrivers, mydrivers