Oppo Find X3 предложит особенный дисплей и камеру

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В Oppo Find X3 обещают новации по части экрана и фотовозможностей

Oppo готовит третье поколение своей экспериментальной линейки Find X, где она пытается реализовать свой дух новаторства. Find X2 получил один из самых интересных дисплеев на рынке, сделав заявку на лучший мультимедийный смартфон в мире. Oppo Find X3 должен стать продолжением этой стратегии и предложит один из лучших экранов на рынке.

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Компания уже объявила о том, что флагман получит 10-битный дисплей с поддержкой 100% цветовой гаммы DCI-P3. А инсайдеры указывают на то, что разрешение экрана составит 3К и он предложит повышенную герцовку. В качестве аппаратной платформы Oppo Find X3 будет использовать платформу Snapdragon 875, которая станет неотъемлемой частью флагманов 2021 года.

Крутизна нового флагмана будет прослеживаться и в том, что его можно будет заряжать на мощности 65 Вт и он получит камеру нового поколения, чтобы выиграть в главном соревновании современных смартфонов — качество фотосъемки. Поговаривают, что Oppo уже протестировала новую систему с двумя основными камерами, где один из датчиков Sony IMX7xx с высоким разрешением.

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Oppo Find X3 должны представить в первом квартале следующего года и с большой долей уверенности работать он будет под управлением Android 11 с фирменной оболочкой ColorOS 7.2.

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Источник: gizmochina