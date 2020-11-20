Oppo X 2021 — решение эффектное, но есть проблемы с его реализацией

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Oppo X 2021 не отменяет складных устройств и это только демо-версия развития технологий

На этой неделе Oppo провела презентацию Oppo Inno Day. Главная цель ее проведения — рассказать о тех передовых технологиях, которые созданы компанией и будут определять будущее. В подтверждение своих слов она показала концепт смартфона с раздвижным экраном — Oppo X 2021. В новинке использовали гибкий экран и корпус, способный раздвигаться.

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Понятно, что это только концепт, который, если и увидит свет, то произойдет это не скоро. Но его созданием компания преследовала три цели:

быть передовой компанией и предлагать инновации;

подтолкнуть партнеров к будущему и создавать лучше продукты;

установить некоторые ориентиры в отрасли и двигаться в направлении новаций.

Именно эти три причины были названы президентом исследовательского института Oppo Лю Чанга во время интервью средствам массовой информации. При этом он заявил, что появление «растягивающихся» экранов вовсе не означает, что в будущем производители откажутся от идеи складных устройств.

Со своей стороны, инженер-конструктор компании Цзинь Сян рассказал, что в ходе тестирования «вытяжного» экрана им удалось установить, что его ресурс работы составляет 100 тысяч циклов растягивания. При условии, растягивания такого дисплея ежедневно где-то 50 раз, он будет исправно служить почти пять лет.

Но для того, чтобы поставить производство таких устройств с раздвижным экраном на поток, нужно будет решить целый ряд технических проблем. Одна из главных проблем — риск повреждений во время транспортировки экранов и последующей сборки. На вопрос, сколько же может стоить Oppo X 2021, если начать его массовое производство, представители Oppo заявили, что перед ними не стояла цель подсчитать себестоимость. Но по мере того, как технологии будут становиться зрелыми, можно рассчитывать, что цена станет разумной.

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Источники: ithome, ithome