OPPO Find X7 Pro все же может получить круглый блок камер и наилучшие характеристики фото

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Восьмиугольный монстр может не появиться﻿﻿

Последние утечки демонстрировали восьмиугольную форму блока камер OPPO Find X7 Pro. Однако Digital Chat Station утверждает, что смартфон получит круглый модуль камеры, как и его предшественник. Сегодня он поделился слитой схемой смартфона, чтобы продемонстрировать дизайн передней и задней панелей.



По всей видимости, OPPO Find X7 Pro имеет OLED-панель с изогнутыми краями, на правом краю расположены клавиши регулировки громкости и кнопка питания. Левый край, кажется, оснащен ползунком.



На задней панели устройства расположен круглый блок камер, в котором находится система четырех объективов. Светодиодная вспышка расположена в левом углу вне модуля камеры.



Два прямоугольных объектива позволяют предположить, что OPPO Find X7 Pro станет первым в мире смартфоном с парой перископических телефотокамер. По слухам он оснащен 50 МП перископической камерой IMX890 с 3-кратным оптическим увеличением. Смартфон также будет иметь 50 МП перископический телеобъектив с детектором Sony IMX858 и 6х оптическим зумом.



Основная камера Find X7 Pro будет оснащена модифицированной версией однодюймового датчика Sony IMX989. Ожидается, что камера будет включать 50 МП ультраширокоугольный объектив.



OPPO Find X7 Pro будет оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 3. Телефон дебютирует вместе с обычным Find X7 в конце января или начале февраля в Китае.

Источник: PlayfulDroid