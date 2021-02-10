Oppo готовит смартфон без портов и кнопок, но с зарядкой по проводу

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Oppo экспериментирует над тем, как создать смартфон без разъемов, но не лишая его возможности зарядиться по проводу

Производители смартфонов иногда заставляют пользователей отказываться от того, что, по их мнению, не нужно. Так, не без участия той же Apple, мы уже отказались от использования проводных наушников и перешли на беспроводные при покупке целого ряда современных смартфонов. Следующий шаг — отказ от разъемов для зарядки и подключения различных устройств.

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Oppo среди тех компаний, кто хочет создать смартфон без разъемов и механических кнопок. По данным сетевого информатора Digital Chat Station компания работает над таким устройством. Но «пересаживать» аппарат только на беспроводную зарядку не намерены, возможность зарядить смартфон по проводу сохранят.

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Речь идет о том, что новый мобильник Oppo получит USB разъем, скрытый «особым способом». Есть предположение, что компания реализует технологию, позволяющую заряжать смартфон по проводу, не предлагая при этом отдельного разъема. Возможно, нам предложат что-то на манер зарядки Apple MagSafe, которая крепится к смартфону посредством магнитов.

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Среди прочего упоминается, что новый смартфон Oppo предложит подэкранную селфи-камеру. «Невидимыми» сделают и датчики основной камеры, реализовав электрохромное стекло. Подробное решение было ранее показано в OnePlus Concept One и Oppo Reno5 Pro Artist Limited Edition. Когда такая модель будет представлена и планируется ли ее массовое производство, сведений нет.

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Источник: androidauthority