Изображение и характеристики Oppo Reno6

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Oppo Reno6 должен предложить тройную камеру, чип Dimensity 1200 и батарейку на 4200 мАч

Прошло три месяца с момента анонса Oppo Reno5, а компания уже готовит его преемника. Информация о Oppo Reno6 была найдена на просторах сертификационных ведомств MIIT и TENAA. Там смартфон идентифицирован как аппарат с модельным номером PEXM00.

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Сообщается, что Oppo Reno6 оснастили AMOLED-дисплеем диагональю 6,43 дюйма с частотой обновления 120 Гц и разрешением FullHD+, двухэлементным аккумулятором емкостью 4200 мАч и предложат поддержку технологии быстрой зарядки мощностью 65 Вт. Габариты устройства составили 159,1х73,4х7,9 мм и в качестве программной платформы выступает фирменная оболочка ColorOS 11 на базе Android 11.

Изображение указывает на то, что смартфон получит тройную тыльную камеру с главным датчиком на 64-мегапикселя. По слухам, Oppo Reno6 должен базироваться на Dimensity 1200 и у него будет много черт, созвучных с теми, что предложил Realme GT Neo.

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Ожидается, что помимо базового Reno6, компания покажет Reno6 Pro и Reno6 Pro+, которые в качестве аппаратной платформы получат Snapdragon 870 и Snapdragon 888 соответственно. О времени анонса новой линейки информации нет.

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Источник: fonearena