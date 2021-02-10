Oppo готовит выносливый бюджетник с новым чипом от MediaTek

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Dimensity 810 может дебютировать в новом смартфоне от Oppo

Два дня назад MediaTek представила две новинки своей хитовой линейки чипов — Dimensity 810 и Dimensity 920. Известно, что первые устройства на рынке с новыми платформами появятся в третьем квартале нынешнего года и в качестве первой модели с процессором Dimensity 810 называли Realme 8S. Как оказалось, первенца с новым чипом может представить материнская компания — Oppo.

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Как может именоваться новинка, не сообщается. В сети появились только характеристики смартфона. В частности, помимо нового процессора от MediaTek, мобильное устройство получит IPS-экран диагональю 6,5 дюйма разрешением FullHD+ с частотой обновления 90 Гц, в который врезана фронтальная камера на 16-мегапикселей. Защищает стекло Gorilla Glass пятого поколения.

Емкость аккумулятора составит 5000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 18 Вт. Смартфон предложит сканер отпечатков пальцев на боковой грани, операционную систему Android 11 и тройную тыльную камеру с главным датчиком на 48-мегапикселей, а также парочкой сенсоров на 8 Мп и 2 Мп. Когда может состояться премьера новинки, информации нет.

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Источник: gizmochina