Представлен OnePlus Nord N200 5G: емкая батарейка и 5G

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OnePlus Nord N200 5G стал малобюджеткой с поддержкой 5G для рынка Северной Америки

После череды слухов и предположений сегодня состоялся релиз смартфона OnePlus Nord N200 5G. Позиционируется он как самый доступный 5G-аппарат компании и преемник OnePlus Nord N100, который вышел в прошлом году. Стоит сразу сказать, что продаваться он будет в США и Канаде, а о выходе на другие рынки ничего не говорится.

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Стоит OnePlus Nord N200 5G — $239,99 и за эту сумму пользователю предлагают аппарат, обладающий IPS-дисплеем диагональю 6,49 дюйма разрешением FullHD+ и частотой обновления 90 Гц. Его оснастили селфи-камерой на 16-мегапикселей и тройной тыльной 13 Мп + 2 Мп + 2 Мп.

Аппаратная основа OnePlus Nord N200 5G — Snapdragon 480G в тандеме с 4 Гб оперативной памяти. Получил смартфон флеш-накопитель вместимостью 64 Гб, сканер отпечатков пальцев на боковой грани, порт USB Type-C и батарейку емкостью 5000 мАч с быстрой 18-ваттной зарядкой. Габариты смартфона составили 163,1х74,9х8,3 мм при весе 189 грамм.

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Источник: phoneаrena