Oppo Pad: стиляга со стилусом и достойной начинкой

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Сегодня помимо серии Oppo Find X5 компания представила свой первый планшет Oppo Pad. И это первый планшетный ПК компании, который вполне может посостязаться с Xiaomi Pad 5 в борьбе за лояльность пользователей за счет неожиданно невысокого ценника.

Oppo Pad удостоился 11-дюймового LCD-экрана разрешением 2560х1600 точек яркостью 480 нит, поддержкой HDR10 и частотой обновления 120 Гц. За производительность отвечает чипсет Snapdragon 870, а за автономность работы аккумуляторная батарея емкостью 8360 мАч.

Предложили поддержку стилуса с 4096 степенями нажатий, четыре стереодинамика, 6/8 Гб оперативной памяти LPDDR4X, флеш-накопитель UFS 3.1 вместимостью 128/256 Гб и операционную систему Android 11 с оболочкой ColorOS Pad. Имеется быстрая зарядка мощностью 33 Вт, фронтальная камера на 8 Мп со светосилой f/2.0 и на тыльной стороне установили одиночную камеру на 13 Мп. Беспроводные адаптеры представлены Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1.

На выбор три цветовых варианта: черный, серебристый и сиреневый. Oppo Pad доступен в трех модификациях с 6/128 Гб, 6/256 Гб и 8/256 Гб памяти. Запросили за них $363, $427 и $474 соответственно.

Источник: mydrivers