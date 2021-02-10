Oppo подтвердила смартфон с Dimensity 9300, им может стать Oppo Find X7

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Еще один подтвержденный смартфон с Dimensity 9300﻿

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Вскоре после анонса процессора MediaTek Dimensity 9300 Oppo подтвердила, что ее следующий смартфон серии Find будет оснащен этим новым чипом. По всей вероятности, еще будет Oppo Find X7, выход которого ожидается в первом квартале 2024 года.



Серия Find X7 заменит Find X6 и Find X6 Pro с процессорами Dimensity 9200 и Snapdragon 8 Gen 2 соответственно. Согласно сообщениям, в линейке X7 будет две модели, предположительно Find X7 и Find X7 Pro.



Недавно будущий телефон Oppo с номером модели PHZ110 был замечен в базе бенчмарка Geekbench. Оказалось, что устройство оснащено чипом Dimensity 9300, 16 ГБ оперативной памяти и Android 14. В одноядерном и многоядерном тестах Geekbench 1 6 устройство набрал 7. Есть предположение, что PHZ110 дебютирует на рынке как Oppo Find X7.



Ожидается, что Find X7 Pro получит процессор Snapdragon 8 Gen 3. По слухам, модель Pro будет оснащена 1” датчиком камеры LYT-900, который также можно будет увидеть на флагманских телефонах премиум-класса Vivo X100 Pro+ и Xiaomi 14 Ultra, выход которых состоится в следующем году.



В августе появилась информация, что у Oppo Find X7 Pro будут устранены недостатки Find X6 Pro. По предварительным данным, X7 Pro будет иметь дисплей с разрешением 2K, 32 МП переднюю камеру и основную 50 МП LYT-900 + 50 МП широкоугольный объектив (LYT-700) + еще один 50 МП (LYT-700) перископная телефотокамера. Он может получить 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x, 1 ТБ накопитель UFS 4.0 и 50 Вт беспроводной зарядки.

Источник: Gizmochina