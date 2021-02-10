Oppo представила Reno11 и Reno11 Pro по цене от $350

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Сегодня Oppo представила топы среднего класса Reno11 и Reno11 Pro с обновленным дизайном задней панели и более быстрыми процессорами. По сравнению с Oppo Reno10 емкость аккумулятора также возросла, но Oppo решила немного снизить скорость зарядки SuperVOOC.

Oppo Reno11

Обычный получил 10-битный 6,7” OLED-дисплей с разрешением 1080p с частотой обновления 120 Гц и частотой дискретизации прикосновения 240 Гц. Края экрана слегка изогнуты в сторону для удобного использования, он имеет сканер отпечатков пальцев под дисплеем.



Процессор Dimensity 8200 от Mediatek – тот самый, который Oppo использовал в Reno10 Pro, старшей версии предыдущего поколения.



Основная камера Oppo Reno11 использует сенсор Sony LYT600 на 50 МП. Камера имеет диафрагму f/1.8, автофокус и оптическую стабилизацию. Также есть портретная камера на 32 МП с 2-х увеличением. Третья камера – обычный широкоугольник на 8 МП с углом обзора 112 градусов. Селфи-камера – тоже на 32 МП, такова была частью каждого смартфона Reno и Find X за последние три года.



Емкость аккумулятора составляет 4800 мАч, что примерно на 5% больше, чем в телефонах Reno10. Максимальная скорость зарядки – 67 Вт, что несколько ниже, но Oppo говорит, что телефону нужно 19 минут, чтобы получить заряд от 0 до 50%.

Телефон поставляется с Color OS 14. Он поддерживает NFC, не имеет аудиоразъема 3,5 мм или слота micro SD.



Oppo Reno11 доступен в черном, зеленом или белом цветах. Цены в Китае составляют 2499 юаней ($350) за версию 8/256 ГБ, 2799 юаней ($390) по варианту 12/256 ГБ и 2999 юаней ($420) за 12/512 ГБ.



Предварительные заказы на Oppo Reno11 уже действуют, а фактическое начало продаж запланировано на 25 ноября.

Oppo Reno11 Pro

Версия Pro получила почти ту же внешность, но имеет множество обновлений. OLED-экран на 6,74” получил разрешение 2772 x 1240 пикселей и пиковую яркость до 1600 нит.



Oppo Reno11 Pro оснащен процессором Snapdragon 8+ Gen 1, ранее использовавшимся в Reno10 Pro+.



Основная камера на 50 МП получила сенсор Sony IMX890, остальные камеры те же – 32 МП портретная и 8 МП ультраширокоугольник и 32 МП фронталка.



Аккумулятор разделен на два элемента емкостью 2350 мАч, составляющих общую емкость 4700 мАч. Скорость зарядки составляет 80 Вт – Oppo утверждает, что телефону нужно 11 минут, чтобы зарядить от 0 до 50%. Другие преимущества включают в себя Color OS 14, поддержку NFC и две SIM-карты с 5G на обеих картах.



Oppo Reno 11 Pro доступен для предварительного заказа в белом, зеленом или черном цветах. Начальная цена составляет 3499 юаней ($490) за 12/256 ГБ и 3799 юаней ($530) за 12/512 ГБ. Первые продажи запланированы на 1 декабря.

Источник: GSMArena