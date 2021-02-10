Oppo, Realme, Xiaomi и Honor пересмотрели свои планы на 2021 год?

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Дефицит комплектующих и коронавирус могут помешать китайским компаниям выполнить собственные планы по поставкам смартфонов

Вчера издание DigiTimes со ссылкой на отраслевые источники сообщило, что целый ряд китайских производителей смартфонов снизили прогноз по отгрузкам мобильных устройств в этом году. В числе главных причин того, что компаниям пришлось умерить аппетиты, назвали новую волну пандемии коронавируса в ряде регионов и дефицит комплектующих.

Сообщается, что прогноз по поставкам мобильных устройств в сторону уменьшения вынуждены были скорректировать такие бренды как Oppo, Realme, Xiaomi и Honor. Как кардинально компаниям пришлось пересмотреть свои планы, не сообщается.

Но уже сегодня китайский аналитик Пан Цзютан и партнер инвестиционного отделения Xiaomi Industry Investment опроверг эту информацию. По крайней мере, что касается Xiaomi, то, по его словам, компания никак не корректировала план поставки смартфонов на рынок. И в целом он считает, что к информации, изложенной изданием DigiTimes, стоит отнестись со скепсисом.

Интересно, что ранее Xiaomi и Realme уже публично высказались на тему того, что испытывают на себе дефицит электронных компонентов, особенно чипов, микросхем для зарядных устройств и драйверов для дисплеев. По идее, нехватка комплектующих все же должна сказаться на объемах производства смартфонов.

Не забываем и того, что пандемия коронавируса бушует в Индии и это спровоцировало падение спроса на электронику. Этот рынок важнейший для Xiaomi и Realme, не ударить по их продажам и поставкам устройств сложившаяся ситуации в Индии не могла. Поэтому, в краткосрочной перспективе компаниям все же придется сократить поставки смартфонов. Возможно, падение в ряде регионов попытаются компенсировать ростом продаж мобильников в других странах.

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Источники: digitimes, mydrivers