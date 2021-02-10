Oppo Reno 8, Oppo Reno 8 Pro и Oppo Reno 8 Pro+: крутой средний класс

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Как и ожидалось, сегодня в Китае состоялась презентация, посвященная анонсу серии Oppo Reno 8. В рамках линейки вышло три модели: Oppo Reno 8, Oppo Reno 8 Pro и Oppo Reno 8 Pro+. Новинки схожи внешне, но отличаются характеристиками.

Oppo Reno 7 обладает 6,43-дюймовым OLED-экраном разрешением 2400х1080 точек с частотой обновления 90 Гц, аккумулятором емкостью 4500 мАч с быстрой 80-ваттной зарядкой (до 100% за 31 минуту) и фронтальной камерой на 32-мегапикселя. Аппаратной основой смартфона стал чип Dimensity 1300, имеется 8/12 Гб оперативной памяти LPDDR4X и 128/256 Гб постоянной UFS 3.1.

Габариты корпуса Oppo Reno 8 составили 160х73,4х7,67 мм и на его тыльной стороне установили ансамбль из трех датчиков 50 Мп (1/1,55", f/1,8, FOV 86°, 7P) + 2 Мп (монохромный, 1/5", f/2.4) + 2 Мп (макродатчик, 1/5", f/2.4). В активе смартфона дисплейный сканер отпечатков пальцев, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, 3,5 мм разъем для наушников и порт USB Type-C. Руководит работой аппарата фирменная оболочка ColorOS 12.1 на базе Android 12.

Oppo Reno 8 Pro отличается от базовой версии присутствием 120-герцового дисплея диагональю 6,62 дюйма и разрешением 2400х1080 точек, а основная камера предлагает сенсоры 50 Мп (1/1.56", f/1.8, FOV 86°, 7P, Sony IMX766) + 8 Мп (сверхширик, 1/4", f/2.2, FOV 120°, 5P) + 2 Мп (макросенсор, 1/5", f/2.4, FOV 89°, 3P). Главная отличительная черта — аппаратная платформа. Это первый смартфон с Snapdragon 7 Gen 1. Оснастили «прошку» фирменным NPU MariSilicon X и системой жидкостного охлаждения.

Интересно то, что тут предложили флеш-память стандарт UFS 2.2, тогда как у базовой более современный UFS 3.1 Все прочие параметры дублируют те, которые предлагает Oppo Reno 8.

Oppo Reno 8 Pro выделяется 6,7-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления 120 Гц и разрешением 2412х1080 пикселей, а в его основе лежит чип Dimensity 8100 Max. Оперативная память LPDDR5 и постоянная UFS 3.1, есть стереодинамики, NFC и быстрая зарядка на 80 Вт. Во всем остальном параметры идентичным тем, что предлагает Oppo Reno 8.

Продажи смартфонов стартуют 1 июня и Oppo Reno 8 доступен в трех версиях: 8/128 Гб — $376, 8/256 Гб — $406 и 12/256 Гб — $451. Oppo Reno 8 Pro предлагает такие же модификации, но цены составили $451, $481 и $526 соответственно. В случае с Oppo Reno 8 Pro+ выбирать придется между версией с 8/256 Гб по цене $556 и с 12/256 Гб за $601.

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Источник: oppo