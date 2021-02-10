Oppo Watch 4 Pro – самые выносливые умные часы с топовыми харакетиристиками

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Наконец-то смартчасы будут жить долго

Компания Oppo представила свои новые флагманские умные часы – Oppo Watch 4 Pro. Часы оснащены квадратным циферблатом с изогнутой "микродуговой" формой, корпусом из нержавеющей стали и керамической задней панелью. Они также оснащены аналогом Didgital Crown и дополнительной кнопкой.

Дисплей остался зауженным, 1,91-дюймовым AMOLED. Есть две версии часов: Polar Night Black с черным корпусом и Dawn Brown с шампанским цветом.

Часы оснащены расширенным набором датчиков, позволяющих провести 60-секундное медобследование по 7 показателям. Среди них – ЭКГ, пульс, возраст сосудов, сон и стресс. Также есть датчик уровня сахара в крови с аварийным извещением. Они также могут измерить эластичность сосудов, обнаруживать фибрилляцию предсердий и храп.

Особенностью этих часов является «двойная платформа», которая предлагает сразу 2 процессора: Snapdragon W5+ как у предшественника, и новый Hengxuan 2700, а особенностью является то, что пока вы используете смарт-часы как фитнес браслет для измерения шагов, отслеживания сна и тп второй процессор, минимально потребляющий энергию, а когда нужна мощность – используется Snapdragon W5+, что позволит часам жить до 2 недель.

Объем ОЗУ увеличен до 2 Гб, памяти – 32 Гб. Имеется поддержка eSIM, NFC, GPS, 5 ATM водостойкости. Аккумулятор 570 мАч обеспечивает до 14 дней работы в легком режиссе.

Важная фишка – эти часы имеют eSIM для подключения к мобильному интернету 4G. Он также поддерживает NFC, хотя NFC ограничен и доступен только в Китае.

Часы доступны для предварительного заказа в Китае. Стоимость модели с кожаным ремешком – около 350 долларов. Ожидается глобальное распространение, но точные сроки пока не известны. ﻿

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Источник: gizchina