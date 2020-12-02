Опубликован ноябрьский рейтинг самых производительных смартфонов

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Huawei Mate 40 Pro+ самый мощный среди флагманов по итогам ноября, а среди «середнячков» — Redmi 10X 5G

Портал AnTuTu подготовил ежемесячный рейтинг самых производительных Android-смартфонов, но в этот раз по итогам ноября 2020 года. Определяли самых лучших среди тех устройств, которые доступны на рынке Китая, а также в разрезе флагманских аппаратов и гаджетов среднего ценового сегмента.

Пальму первенства среди топовых устройств удерживает Huawei Mate 40 Pro + на базе чипа Kirin 9000 и с 12/256 Гб памяти. Есть все шансы, что на ближайшие пару месяцев эта модель застолбила за собой вершину рейтинга AnTuTu до момента появления на рынке флагманов с Snapdragon 888 5G на борту.

На втором месте оказался Huawei Mate 40 Pro все с тем же фирменным чипом компании, а замкнул тройку лидеров — Xiaomi Mi 10 Ultra с Snapdragon 865. С третьей по восьмую позиции поделили между собой смартфоны все с тем же чипом Qualcomm, что и у продукта Xiaomi: iQOO 5, iQOO 5 Pro, Redmi K30S Ultra, Vivo X50 Pro+ и iQOO Neo 3. На девятой и десятой строчки рейтинга оказались Asus ROG Phone 3 и Lenovo Legion Pro. Разрыв между первым и десятым местом составил более 71 тысячи баллов.

В рейтинге «середнячков» в лидеры выбился Redmi 10X 5G с процессором Dimensity 820. В тройке лучших также оказались Huawei Nova 7 Pro с Kirin 985 и Redmi 10X Pro 5G на базе Dimensity 820. Дальше рейтинг выглядит так: Huawei Nova 7, Honor 30, Honor X10, Honor 30S, Huawei Nova 7 SE, Redmi K30 5G и Realme Q2 Pro 5G. Это устройства, построенные на базе чипов Kirin 985, Kirin 820, Snapdragon 768G и Dimensity 800U. Разница между первым и последним местами составляет более 65 тысяч «попугаев».

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Источник: antutu