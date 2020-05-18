Представлен 7 нм чип Dimensity 820: достойный ответ Snapdragon 765G

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В ноябре прошлого года компания MediaTek представила новое семейство чипов Dimensity, которые найдут свое применение в 5G-смартфонах среднего уровня. Сегодня модельный ряд процессоров пополнился четвертым представителем — Dimensity 820. Первым смартфоном, который получит новый чип станет Redmi 10X.

По своей сути новинка стала разогнанной версией Dimensity 800, где повысили тактовую частоту высокопроизводительных ядер и графический чип получил пять ядер вместо четырех в базовой версии. Dimensity 820 создан по нормам 7-нанометрового техпроцесса FinFET и обладает двумя кластерами ядер: 4хCortex-A76, 2,6 ГГц + 4хCortex-A55, 2,0 ГГц. За обработку графики отвечает видеоускоритель Mali-G57 MC5. Процессор получил 5G-модем с технологией MediaTek 5G UltraSave, которая призвана динамически регулировать работу модема исходя из условий работы сетей.

Чипсет обладает нейронным движком APU 3.0 и технологией HyperEngine 2.0 для оптимизации игрового процесса. Наличие Dimensity 820 позволит производителям устанавливаться в смартфонах до 16 Гб оперативной памяти LPDDR4x, одиночные камеры на 80 Мп и или четырехкамерные системы, дисплеи с частотой обновления 120 Гц разрешением 2520х1080 пикселей и HDR10+. Заявлена поддержка Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.1.

Во время презентации MediaTek акцентировала внимание на том, что по своей производительности Dimensity 820 превосходит Snapdragon 765G, а в качестве «мерила» сослалась на результаты тестирований в бенчмарке Geekbench 4.2. Гордится тайваньский чипмейкер и тем, что их нейронный блок в три раза быстрее выполняет операции, связанные с машинным обучением и искусственным интеллектом, чем Snapdragon 765G.

Источник: xda-developers