Опыт использования Xiaomi Mi 11 Ultra: каково быть владельцем флагмана

2351

По-настоящему флагманский смартфон или парад передовых технологий

В этом году Xiaomi решила не просто выпустить добротный флагман, но и сделать его экспериментальным, предложив ряд нетипичных фишек. Xiaomi Mi 11 Ultra выбивается из всего того, что предлагала ранее компания. Насколько прокачаны таланты смартфона? Есть ли у него важные достоинства, оправдывающие высокий ценник?

Стоит начать с того, что с момента выхода Xiaomi Mi 11 Ultra он регулярно получает большие и малые обновления. Для устройств компании на старте продаж — это уже привычный ритуал. Разработчики доводят до ума софт, чтобы в итоге пользователь получил стабильно работающий смартфон без серьезных изъянов. И это у них получилось, но на первых порах пришлось обзавестись терпением и войти в положение в разработчиков.

Относительно стабильности и скорости работы Xiaomi Mi 11 Ultra после всех обновлений оказался совсем неплохо, но шедевром оптимизации он так и не стал. С ним вы получаете мощное и «всеядное» железо, но остается привкус разочарования, что Snapdragon 888 достаточно горяч, что отражается на нагреве корпуса.

Уважать Xiaomi Mi 11 Ultra стоит хотя бы за то, что компания создала камерофон. В текущих реалиях смартфон выдает отличную картинку и способен потягаться со многими флагманами и даже обойти их. Алгоритмы сурово и корректно убирают шумы в любых условиях съемки, по цветопередаче, контрастности и детализации аппарат смотрится выигрышно. Добавьте сюда различные эффекты и режимы, позволяющие делать эффектны и яркие фоточки.

А вот дела батарейные отнюдь не такие, чтобы назвать автономность сильной стороной Xiaomi Mi 11 Ultra. Зато есть суперскоростная зарядка по провод и без. По сути, перед нами смартфон для максималистов, который выбивается из общей массы и этого уже достаточно, что он получился удачным. Вот если бы еще и стоимость ему поменьше, цены бы ему не было. А так его купят только большие оригиналы, к тому же и не бедные. А таких среди фанатов Xiaomi немного.